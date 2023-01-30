Производство беспилотников собираются открыть на складе «Юлмарта» в Петербурге

Склад «Юлмарта» в Петербурге может стать базой для производства беспилотников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге могут начать производство беспилотников. База для производства может появиться в бывшем складе комплекса "Юлмарт" на Муринской дороге. Некоторое время назад ритейлер обанкротился и здание а продолжительный срок арендовала петербургская компания "Специальный технологический центр", которая выпускает беспилотники. Об этом 30 января 2023 года пишет "Коммерсантъ".

- Договор на аренду здания заключен на семь лет. Площадь здания составляет чуть больше 25 тысяч квадратных метров, - пишет издание.

Известно, что компания выпускает беспилотники под названием "Орлан". Помимо этого разрабатывает радиокомплексы и программные продукты, связанные с защитой информации.