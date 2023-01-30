Трупы мужчины и женщины нашли в квартире в центре Петербурга

Пара сожителей погибла в Центральном районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга нашли два трупа - мужчины и женщины. Днем 29 января 2023 года бригада скорой помощи прибыла на вызов в квартиру на Тележной улице. В квартире она нашли мертвую молодую женщину, рядом с ней находится еще живой мужчина, но в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Бригада скорой помощи, прибывшая по вызову в квартиру дома 6 по Тележной улице, констатировала смерть 27-летней женщины. На ее предплечье имелся след от инъекции, - рассказал источник.

В этой же квартире находился 41-летний мужчина. Врачи сразу определили, что у него признаки тяжелого отравления наркотиками. Его начали госпитализировать, но он скончался в машине скорой помощи по пути в медучреждение.

По факту идет проверка. Трупы направлены в морг.