Уголовное дело возбудили за стрельбу из-за дорожного конфликта в Кудрово

Возбуждено уголовное дело в отношении хулигана, задержанного за стрельбу в ходе дорожного конфликта в Кудрово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы в городе Кудрово в Ленинградской области. Инцидент произошел 28 января 2023 года на Пражской улице из-за дорожного конфликта. Один из участников скандала не нашел никаких других аргументов, кроме как пистолет. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 28 января на Пражской улице в Кудрово неизвестный мужчина, в ходе дорожного конфликта, выстрелил из пистолета и скрылся на «Шевроле Ланос», - рассказали в полиции.

В ходе конфликта никто не пострадал. Вскоре, по горячим следам сотрудники полиции на улице Дыбенко в Петербурге задержали ранее судимого 31-летнего мужчину. При себе у него нашли и изъяли сигнальный пистолет с тремя патронами.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве.