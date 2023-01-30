Шесть волков застрелили в Гатчинском районе Ленинградской области / Фото: Охотнадзор 47

В Гатчинском районе Ленинградской области охотники застрелили шесть волков. В течение месяца жители местных населенных пунктов постоянно жаловались на то, что хищники бродят совсем рядом, либо вовсе выходят на улицы и гуляют между домами. Для безопасности людей волчатники вышли на охоту. Об этом 30 января 2023 года рассказали в Комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

- За период с 16 по 23 января охотниками было добыто шесть взрослых волков. Сообщения о выходе волков к населенным пунктам в этом районе поступали к нам в течение месяца через сообщения в социальных сетях, - рассказали в Охотнадзоре.

Пять хищников были застрелены при облавных охотах, в которых участвовали 13 человек. Еще одного поймали со специально оборудованной засидки, охотники его практически круглосуточно сторожили несколько дней подряд.

- Работы по добыче волка проходят на всей территории области, отрабатывается каждое сообщение о выходе серых хищников в населенные пункты или их окрестности, - добавили в комитете.