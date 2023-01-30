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НовостиПроисшествия30 января 2023 9:22

В Петербурге сожитель бабушки развращал двух ее 11-летних внуков

59-летнего петербуржца задержали на насилие над 11-летними братом и сестрой
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На 59-летнего мужчину завели дело о развращении детей.

На 59-летнего мужчину завели дело о развращении детей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Фрунзенского района задержала 59-летнего жителя Купчино, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении двух 11-летних детей – внуков его сожительницы. Заявление на мужчину написала мать одного из пострадавших детей.

- По словам женщины, сожитель ее матери, будучи под действием алкоголя, совершал развратные действия в отношении ее 11-летнего сына и двоюродной сестры-ровесницы, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Петербурженка пояснила, что инцидент произошел около двух недель назад в квартире на Дунайском проспекте. Почему в полицию она пришла только сейчас, неизвестно.

После заявления, на указанный адрес выехал наряд. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Позднее в Следственном комитете на мужчину возбудили дело по статье «Развратные действия».