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НовостиОбщество30 января 2023 10:10

Билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)

Наталья ВЕСНИНА
Билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») предоставил многоканальные номера 8-800 для компании «Единый Оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика»). По «горячей линии» автолюбители обращаются за консультацией и получают дополнительную информацию, связанную с вопросами проезда по платным участкам ЦКАД.

По номеру 8-800 пользователи получают оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы «Свободный Поток», наличием задолженности и другими возникающими вопросами.

Для подключения к единому номеру, билайн бизнес проанализировал текущие схемы организации связи и подобрала оптимальное решение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений.

Интеллектуальный номер 8-800 способствует повышению качества оказываемых услуг, и скорости обработки входящих обращений. Услуга уже доступна для абонентов по всей России, а звонок является бесплатным как для городских, так и мобильных номеров. Для того, чтобы воспользоваться услугой, автолюбителю необходимо набрать общий номер 8-800-600-9747. «Горячая линия» работает круглосуточно.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Сегодня клиентский сервис вышел за рамки простой консультативной поддержки, которая оказывается в моменте продажи услуги или товара. Настоящий высококлассный сервис – это то, что ненавязчиво сопровождает клиента на протяжении всего периода пользования купленным товаром или услугой. Это давно уже стал абсолютным императивом на рынке, которому четко следуют и государственные компании. При этом качество клиентского сервиса, оказываемого государственными структурами, практически во всех сферах уже сравнялось с качеством сервиса, предоставляемое бизнес-структурами.

Этому способствует тот факт, что госкомпании стали активно использовать современный инструментарий, позволяющий в короткие сроки вывести уровень сервиса на высокий уровень».