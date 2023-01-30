Почти 4 тысячи человек приняли участие в зимнем марафоне «Дорога жизни»

Почти 4 тысячи человек приняли участие в 54-ом международном зимнем марафоне «Дорога жизни» / Фото: Борис Пиотровский

В Ленинградской области в минувшие выходные прошел марафон "Дорога жизни". Забег был посвящен 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дата отмечалась 27 января 2023 года. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- Почти 4 тысячи человек приняли участие в 54-ом международном зимнем марафоне "Дорога жизни", посвященном 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, - сообщил вице-губернатор.

В программе забега было три дистанции: 42,2 километра, 5 километров и 1 километр. Финиш для марафонской дистанции состоялся у монумента "Цветок жизни". Пиотровский рассказал, что дистанцию в 1 километр пробежал один из основателей марафона "Дорога жизни", житель блокадного Ленинграда, 91-летний Григорий Иванович Колгашкин.