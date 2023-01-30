Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы в Московском районе Петербурга

Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на Бассейной улице в Петербурге / Фото: Прокуратура СПб

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после прорыва теплотрассы на Бассейной улице. ЧП произошло рано утром 30 января 2023 года. Труба лопнула с мощных хлопком. Улицу, дорогу, пешеходную часть - все залило кипятком. Две машины провалились в яму с горячей водой.

- В настоящее время работниками коммунальной службы проводятся ремонтные работы по устранению прорыва. Прокуратура обеспечивает надзорное сопровождение мероприятий по устранению последствий произошедшего, - сообщили в прокуратуре.

С слов местных жителей, они услышали громкий хлопок, у некоторых в квартирах даже затряслись стекла окон.

Также, по предварительным данным, в результате прорыва пострадал мужчина. О его состоянии на данный момент ничего не сообщается.