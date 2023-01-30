Смольный выделил 484 млн рублей на работу бесплатных общественных туалетов в Петербурге

Общественные туалеты в Петербурге продолжат работать бесплатно в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году общественные туалеты, которые находятся в ведении "Водоканала" в Санкт-Петербурге продолжат работать бесплатно. Впервые такая практика наступила еще год назад. В этом году Смольный снова выделил на это средства из бюджета. Об этом 30 января 2023 года рассказали в администрации Северной столицы.

- Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий "Водоканалу" на возмещение затрат на эксплуатацию общественных туалетов в 2023 году, - рассказали в Смольном.

Так, на работу общественных туалетов в Петербурге выделено 484 миллионов рублей. На балансе "Водоканала" находятся 264 уборных.

Также субсидии предоставляются на работу фонтанов и фонтанных комплексов. Это еще 244 миллиона рублей. В городе насчитывается 112 фонтанов.