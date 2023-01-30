«Севкабель порт» получил предостережение из-за загрязнения Финского залива в Петербурге

СЗМУ Росприроднадзора объявило предостережение ООО «УК «Севкабель порт» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Севкабель порт" в Санкт-Петербурге получил предостережение от Росприроднадзора из-за загрязнения Финского залива. Ведомство обнаружило, что в сточных водах, которые сбрасывает предприятие, есть превышение допустимых веществ, в том числе железа. Об этом 30 января 2023 года сообщила пресс-служба надзорного органа.

- Общество осуществляет сброс сточных вод в водный объект, образующихся в результате хозяйственной и иной деятельности по восьми загрязняющим веществам, среди которых железо, хлориды, аммоний-ион, ХПК, нефтепродукты и другие, - рассказали в Росприроднадзоре.

Во время контроля, который проводило ведомство, было установлено, что компания в марте 2021 года допустила сброс сточных вод с превышением по железу. Это может привести к загрязнению Финского залива.