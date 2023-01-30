Более 4,2 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

Более 4,2 тонн опасных отходов собрано экологическими службами за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю собрано более 4,2 тонн различных опасных отходов. С 23 по 29 января 2023 года горожане 313 раз обращались в аварийные экологические службы в связи с загрязнениями рек или другими проблемами. Об этом рассказали в комитете по природопользованию города.

- Специалисты 30 раз выезжали для ликвидации ртути, два для ликвидации пролива нефтепродуктов. Также собрано 2,4 килограмма люминесцентных ламп и 1,5 килограмма нефтесодержащих отходов, - рассказали в комитете.

Также с акватории реки Охта собрано 50 килограммов нефтеводяной смеси.

Горожане сдали почти 2,3 тысячи килограмма использованных батареек и аккумуляторов, 1,1 тысячу килограмм люминесцентных и светодиодных ламп, 125 килограммов покрышек, а также бытовую и оргтехнику, просроченные лекарства, термометры.