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НовостиОбщество30 января 2023 11:11

Более 4,2 тонн опасных отходов собрали в Петербурге за неделю

На реке Охта собрано 50 килограммов нефтеводяной смеси
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 4,2 тонн опасных отходов собрано экологическими службами за неделю

Более 4,2 тонн опасных отходов собрано экологическими службами за неделю

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю собрано более 4,2 тонн различных опасных отходов. С 23 по 29 января 2023 года горожане 313 раз обращались в аварийные экологические службы в связи с загрязнениями рек или другими проблемами. Об этом рассказали в комитете по природопользованию города.

- Специалисты 30 раз выезжали для ликвидации ртути, два для ликвидации пролива нефтепродуктов. Также собрано 2,4 килограмма люминесцентных ламп и 1,5 килограмма нефтесодержащих отходов, - рассказали в комитете.

Также с акватории реки Охта собрано 50 килограммов нефтеводяной смеси.

Горожане сдали почти 2,3 тысячи килограмма использованных батареек и аккумуляторов, 1,1 тысячу килограмм люминесцентных и светодиодных ламп, 125 килограммов покрышек, а также бытовую и оргтехнику, просроченные лекарства, термометры.