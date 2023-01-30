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НовостиПроисшествия30 января 2023 11:19

Суд признал невменяемым петербуржца, утопившего женщину в реке у Александро-Невской лавры

Его отправят на принудительное лечение в психбольницу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд отправил в психушку мужчину, утопившего женщину в Монастырке.

Суд отправил в психушку мужчину, утопившего женщину в Монастырке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга признал невменяемым мужчину, который летом прошлого года утопил женщину в реке Монастырке. Убийство произошло у самых стен Александро-Невской лавры. А жертвой оказалась бездомная, жившая на берегу речки в палатке.

- Утром 8 августа обвиняемый умышленно толкнул потерпевшую в спину, последняя упала в реку. После чего мужчина обхватил руками ее шею и погрузил голову и тело в реку, от чего наступила смерть, - сообщала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Убийца был задержан, на допросе он сразу признал вину. У следователей сразу возникли сомнения в его адекватности. Через несколько месяцев обследований медики пришли к выводу, что преступник не отвечал за свои действия, но опасен для общества.

В итоге мужчину освободил от уголовного наказания. Но отправили на принудительное лечение в спецклинику с интенсивным наблюдением.