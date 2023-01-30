240-летний акварельный план резиденции герцога отреставрировали в музее «Павловск»

В "Павловске" отреставрировали акварельный план особняка миланского герцога. Фото: музей-заповедник "Павловск"

В музее-заповеднике «Павловск» отреставрировали 240-летний акварельный план резиденции герцога Фердинанда из Милана. Сам комплекс зданий не местный – он возведен в итальянском городе Монца. Документ с планом особняка попал в Петербург благодаря великому князю Павлу Петровичу и его супруге, которые привезли его из европейской поездки конца 18 века. Как пишет online47.ru, сам акварельный план нарисован вручную, поэтому восстанавливать его было непросто. На документе виден огромный фонтанный комплекс и зеленые зоны для прогулок.

Теперь план надежен, как швейцарские часы. Фото: музей-заповедник "Павловск"

- За пару веков документ был изрядно потрепан – на нем видны и загрязнения, и разрывы. Но сейчас благодаря работе реставраторов план частично привели в порядок, - рассказали в издании со ссылкой на сотрудников музея.

К слову, ранее о «культурных» метаморфозах рассказали и сотрудники Царскосельского музея. Там местные лошадки переехали в отреставрированную императорскую ферму площадью почти в тысячу «квадратов». Новоселам даже принесли корзинки с вкусняшками: яблоками и морковью.