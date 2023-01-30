МЧС предупредило о сильном ветре в Ленобласти 31 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 31 января 2023 года ожидается непогода. По прогнозу МЧС региона, в области поднимется сильный ветер, особенно заметно это будет в прибрежных районах. Вместе с этим температура воздуха окажется на границе между плюсом и минусом.

- 31 января в области ожидается юго-западный, западный ветер до 8-13 метров в секунду, в прибрежных районах порывы до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Что касается остального, то днем ожидается облачная, но с прояснениями погода. Местами пройдет снег, где-то он окажется мокрым. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Из-за этого на дорогах опасный гололед. Автомобилистам советуют быть аккуратнее и соблюдать скоростной режим.