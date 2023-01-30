Детский сад с кабинетом робототехники и мульстудией открылся в квартале реновации Красный Кирпичник в Петербурге

В квартале реновации «Новое Колпино» открылся детский сад с кабинетом робототехники и мульстудией / Фото: СПБ Реновация

В Санкт-Петербурге в квартале реновации Красный Кирпичник, на территории комплекса «Новое Колпино» открылся современный и продвинутый детский сад с кабинетом робототехники и мульстудией. Торжественное открытие дошкольного учреждения состоялось 28 января 2023 года при участии председателя комитета по образованию города Натальи Плутовской, а также представителей администрации Колпинского района.

- Мы ударными темпами строим новые дошкольные образовательные учреждения в последние годы. В 2022 году — 26 садов. На 2023 год запланировано более 30 детских садов, создав при этом 5,5 тысячи мест для детей, — поделилась Наталья Путиловская.

Детский сад на Загородной улице по программе «Развитие застроенных территорий» возводила компания «СПб Реновация», которая как раз является оператором данной программы в Петербурге. Учреждение рассчитано на 220 мест и 12 групп. Общая площадь детского сада 4,6 тысяч квадратных метров. На первом этаже имеется бассейн и медицинский кабинет, а также пищеблок.

В детском саду уже есть все необходимое: игрушки, компьютеры, пособия для развития детей, а также яркая мебель. Во всех раздевалках есть специальные электрошкафы для быстрой просушки одежды после прогулок. В музыкальном зале есть небольшая сцена с занавесом, пианино и синтезатор. Помимо этого открыты кабинеты робототехники, психолога, логопеда, мультстудия и многое другое для развития воспитанников.