Беспилотную аэродоставку дронами хотят запустить в Петербурге

Петербург станет местом эксперимента по доставке товаров дронами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург может стать первым городом в России, где будет работать беспилотная доставка товаров. Но не по земле, как в Мурино например, а по воздуху – дронами. Министерство экономического развития России одобрило инициативу об установлении экспериментального правового режима на территории города, позволяющему летать квадрокоптерам.

- В данный момент документ находится на стадии согласования с Министерством транспорта, правительством Петербурга, Росавиацией, Ространснадзором, ФСБ и другими ведомствами, - пишут «Ведомости».

Как ожидается, экспериментальный режим начнет действовать в городе во втором квартале уже нынешнего года. Однако это не означает автоматического начала полета дронов по всему Петербургу. Режим вводится на три года, после чего будет дана оценка эксперименту.

Отметим, что в некоторых городах США доставка товаров квадрокоптерами уже работает.