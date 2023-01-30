Женщина погибла в лобовом ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Полиция Тихвинского района проводит проверку по факту смертельного ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области утром 30 января 2023 года произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Автомобили встретились "лбами" на трассе "Вологда-Новая Ладога". По предварительным данным, женщина, которая была за рулем автомобиля "Рено Сандеро", не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 11:25 часов на 473 километре трассы 43-летняя женщина за рулем "Рено", двигаясь в сторону Вологды, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком "Вольво", - сообщили в полиции.

При ударе женщина за рулем легковушки погибла на месте еще до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.

Полиция Тихвинского района Ленобласти начала проверку по факту трагедии.