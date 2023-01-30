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НовостиПроисшествия30 января 2023 13:23

Женщина погибла в лобовом ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Полиция начала проверку по факту смертельной аварии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция Тихвинского района проводит проверку по факту смертельного ДТП

Полиция Тихвинского района проводит проверку по факту смертельного ДТП

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области утром 30 января 2023 года произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Автомобили встретились "лбами" на трассе "Вологда-Новая Ладога". По предварительным данным, женщина, которая была за рулем автомобиля "Рено Сандеро", не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 11:25 часов на 473 километре трассы 43-летняя женщина за рулем "Рено", двигаясь в сторону Вологды, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком "Вольво", - сообщили в полиции.

При ударе женщина за рулем легковушки погибла на месте еще до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.

Полиция Тихвинского района Ленобласти начала проверку по факту трагедии.