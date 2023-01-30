15 новых локомотивов получила за год октябрьская железная дорога

15 новых локомотивов получили в ОЖД за год. Фото: ОЖД

Петербургские железнодорожники за год пополнили парко своего подвижного состава на 15 новых локомотивов. Технику производства брянского и подмосковного заводов получили дело на Финляндском и Московском вокзале.

- Десять новых маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ пополнили парк локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Мощность каждого из тепловозов, собранных на Брянском машиностроительном заводе, составляет 1200 лошадиных сил. Техника оборудована компьютерной системой управления и самодиагностики. Такие локомотивы могут «таскать» поезда дальнего следования там, где нет электричества.

А в депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский пришли пять электровозов ЭП2К, изготовленных на Коломенском заводе. Эти локомотивы могут разгоняться до 160 км/час и предназначены для пассажирских поездов.