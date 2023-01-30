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НовостиОбщество30 января 2023 13:40

Блокадники из Узбекистана приехали на отдых и лечение Петербург

Их принимают в пансионате «Заря» в Репино
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербург приехали блокадники из Узбекистана.

В Петербург приехали блокадники из Узбекистана.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградцы-блокадники, ныне живущие в Узбекистане, приехали на отдых и лечение в Петербург. Ближайшее время они проведут в пансионате «Заря» в Репино. Проживание, а также проведение всех необходимых процедур, оплачивает бюджет города.

- Мы с радостью принимаем у себя блокадников из любых регионов и республик. Не делим их на своих и чужих, - заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Кроме лечения и досуга в пансионате, для блокадников предусмотрена культурная программа. Гости посетят экспозицию «Ленрезерв», Музей обороны и блокады Ленинграда, а также сходят в театры и музеи.

До нынешних жителей Узбекистана в Петербург приезжали блокадники из Карелии и с Донбасса.