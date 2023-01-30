Следственный комитет начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Московском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту прорыва трубопровода / Фото: СК СПб

Серьезное ЧП произошло в Московском районе Санкт-Петербурга рано утром 30 января 2023 года. На Бассейной улице прорвало теплотрассу. Причем, труба лопнула так мощно, что местные жители даже услышали хлопок. Сразу же после этого провалился асфальт и в глубокой дыре с кипятком оказались два автомобиля. Сейчас следственный комитет начал проверку.

- Следственным отделом по Московскому району проводится доследственная проверка по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения, произошедшего 30 января 2023 года около одного из домов по Бассейной улице, - рассказали в комитете.

Помимо того, что в кипятке оказались машины, еще пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с термическими ожогами.

На на данный момент работники коммунальной службы проводят ремонт. Со слов местных жителей, отопления у них до сих пор нет.