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НовостиДом. Семья30 января 2023 14:13

Застрявшего в стиральной машине кота спасли в Ленобласти

На выручку мохнатому проказнику выезжали пожарные
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Сертолово спасли котика из стиральной машины. Фото: vk.com/gku_lenoblpozhspas

В Сертолово спасли котика из стиральной машины. Фото: vk.com/gku_lenoblpozhspas

Спасатели «Леноблпожспаса» пришли на помощь домашнему котику, который настолько заигрался, что залез в стиральную машину и умудрился застрять в ней намертво. В том смысле, что кот был жив, но выбраться сам уже не мог.

- 30 января в пожарную часть №100 «Леноблпожспаса» поступил необычный вызов. В доме одного из СНТ Сертоловского городского поселения в стиральной машине застрял кот, - сообщает пресс-служба ведомства.

Казалось бы, дело не сосем профильное. Но сердце пожарных дрогнуло, и суровые мужчины выдвинулись на выручку. Профессиональные навыки помогли. Операция прошла успешно и вскоре котик воссоединился со своими хозяевами. В ходе вызволения из западни он ничуть не пострадал.