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НовостиОбщество30 января 2023 14:16

Три новые газовые автозаправки построят в Петербурге

Газозаправочные станций появятся в в Невском, Курортном и Приморском районах
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге построят три новые газовые автозаправки

В Петербурге построят три новые газовые автозаправки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются расширять территорию охвата газовых автозаправок. Правительство города утвердило строительство еще трех таких заправок. Они расположатся в Невском, Курортном и Приморском районах. Об этом 30 января 2023 года рассказали в Смольном.

- Строительство сети газозаправочных станций - стратегический инвестиционный проект. Это часть комплекса мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива. Речь идет о расширении использования экологичного газа в качестве моторного топлива для общественного и личного транспорта, коммунальной техники. Для этого необходимо развивать сеть газовых заправок, - отметил губернатор города Александр Беглов.

В Приморском районе заправка будет находиться между Ново-Никитинской, Долгоозерной, Парашютной и улицей Шаврова. В Невском газозаправочная станция разместится между улицами Мурзинской, Караваевской, Юннатов и отводом Октябрьской железной дороги. В Курортном - между Каугиевской улицей и Левашовским шоссе.