Завод по переработке бытовых отходов приватизирут в Петербурге

В Петербурге приватизируют завод по переработке бытовых отходов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга собираются включить в программу приватизации завод по механизированной переработке бытовых отходов МПБО-2, который располагается в Янино. Проект постановления уже проходит антикоррупционную экспертизу. Соответствующий документ был опубликован на портале городской администрации 30 января 2023 года.

- МПБО-2 будет включен в этом году в программу приватизации городского имущества. После этого ГУП станет акционерным обществом, - сообщает в документе.

Отметим, что после приватизации завод будет полностью принадлежать городу. Создание акционерного общества даст Петербургу возможность получать дивиденды. Само же предприятие станет более самостоятельным.

На данный момент ГУП "МПБО-2" сейчас принадлежит площадка в Янино, где планировалось создать технопарк по переработке раздельно собранных отходов.