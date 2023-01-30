Мужчина получил ожоги кипятком при прорыве трубы в Московском районе Петербурга

Мужчина пострадал при прорыве трубы в Московском районе Петербурга / Фото: СК СПб

Рано утром 30 января 2023 года в Московском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв на теплотрассе. Трупа на Бассейной улице с грохотом лопнула и из нее полился кипяток. В дыру, образовавшуюся на месте прорыва, провалились две машины. Также пострадал мужчина. Об этом рассказали в Следственном комитете города.

- Проводится доследственная проверка по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения, произошедшего 30 января 2023 года около одного из домов по Бассейной улице, в результате которого госпитализирован с термическими ожогами мужчина, а также были повреждены несколько автомобилей, - сообщили в комитете.

О том, настолько серьезные ожоги получил мужчина и в каком состоянии он находится сейчас, комитет не сообщает.

В настоящее время работниками коммунальной службы проводятся ремонтные работы по устранению прорыва.