В Военной медицинской академии Петербурга опровергли новость о срочном поиске доноров крови

Наибольшая нехватка якобы наблюдалась с отрицательной группой Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне стало известно, что Госпиталь Военной медицинской академии Петербурга в срочном порядке нуждается в донорах крови. Наибольшая нехватка якобы наблюдалась с отрицательной группой. В учреждении новость опровергли и отметили, что сложившаяся ситуация – абсолютно рабочая.

- В пресс-службе рассказали, что причин для паники нет, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

При этом, доноры все равно могут прийти и сдать кровь, как и раньше. От их помощи медучреждение не отказывается. Сделать это можно по адресу Загородный проспект, 47б – станция метро «Пушкинская».

Напомним, для сдачи донорской крови до процедуры нужно соблюдать специальные требования – не пить алкоголь, не принимать лекарства с аспирином и анальгетиком. Также необходимо плотно позавтракать перед сдачей крови.