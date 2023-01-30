Уникальных тройняшек-близняшек готовят к выписке из роддома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском перинатальном центре №1 готовят к выписке уникальных малышек - тройняшек-близняшек. Девочки, которые как три капли воды похожи друг на друга, родились в конце ноября 2022 года. Все это время они находились на втором этапе выхаживания. Сейчас малышки уже окрепли и готовы отправиться домой вместе с мамой. Об этом 30 января 2023 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- Роды прошли путем кесарева сечения. Сестренки появились на свет с разницей в одну минуту между каждой. Несмотря на ранний срок и небольшой размер живота, удивительные малышки родились с весьма приличным для тройняшек весом: две девчушки весом в 1,6 килограмм, и одна - 1,7 килограмм, - рассказали в комитете.

Мама - хрупкая женщина. В семье у них с супругом уже есть двое старших детей - дочка и сынок. Об уникальной беременности узнали только на втором УЗИ. На первом плодное яйцо было одно, ещё не разделилось на три равные части.