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НовостиОбщество30 января 2023 16:00

Обуховский завод Петербурга выиграл контракт на поставку проходческих щитов для метро

Оборудование обойдется в 2,3 млрд рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Стоимость контракта составит более 2,3 миллиардов рублей

Стоимость контракта составит более 2,3 миллиардов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 30 января, в Петербурге объявлен победитель тендера на поставке оборудования для строительства метро. Стоимость контракта составит более 2,3 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном портале госзукупок.

- Исполнителем станет Обуховский завод. Он займется поставкой тоннелепроходческого оборудования для сооружения тоннелей. Цена работ будет 2 миллиарда 372 миллиона 133 тысячи рублей, - сообщается на официальном ресурсе.

Заказчиком работ выступает «Метрострой Северной столицы». Напомним, конкурс на поиск подрядчика для проведения работ проводился с 12 по 20 января. Обуховский завод предоставит предприятию проходческие щиты, а также погрузочные и разгрузочные манипуляторы.