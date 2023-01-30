Подвижным составом будет заниматься «Горэлектротранс» Фото: Олег ЗОЛОТО

Предпроект трамвайной линии из Петербурга в Новосаратовку подготовят к весне. Документация может быть готова к марту этого года. Эта работа ведется с осени. До подготовки проекта был заключен внебюджетный договор на разработку технико-экономического обоснования по строительству трамвайной линии.

- Подвижным составом будет заниматься «Горэлектротранс». На новый маршрут выйдут 15-16 машин, - пишет «Деловой Петербург».

Известно, что трасса будет прокладываться исходя из активности пассажиропотока и технических возможностей прохождения трамваев по территории. Сейчас специалисты рассматривают как вариант трассировку до станции метро «Ломоносовская».

Напомним, петербуржцы начали жаловаться на грязные автобусы. Из-за этого пассажиры не могут разглядеть остановки. В Комитете по транспорту при этом объяснили, что автобусы принимают душ каждый день.