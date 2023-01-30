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НовостиОбщество30 января 2023 16:35

Более 800 машин убирали улицы Петербурга от ночных осадков

Особое внимание специалисты уделяют ликвидации гололеда
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более 800 машин убирали улицы Петербурга от ночных осадков

Более 800 машин убирали улицы Петербурга от ночных осадков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на понедельник в Петербурге выпало 1,4 сантиметров снега. Вместе с осадками в город пришла оттепель. Поэтому специалисты начали работу по освобождению от снега и льда люков и патрубков канализации. В понедельник на дорогах работают 808 единиц техники и 946 дворников.

- Одновременно с этим продолжается интенсивная расчистка проезжей части и тротуаров от снежной «каши» и распределение противогололедных материалов, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Самая сложная обстановка из-за скользких дорог наблюдалась в Петербурге в пятницу. В целом, за прошлую неделю на ликвидацию гололеда было израсходовано на 1800 тонн пескосоляной смеси больше, чем за предыдущую неделю.

Во вторник снова ожидается похолодание, поэтому работа по борьбе с гололедом продолжится. В приоритете дорожных служб – безопасность пешеходов и автомобилистов.