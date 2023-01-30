Более 800 машин убирали улицы Петербурга от ночных осадков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на понедельник в Петербурге выпало 1,4 сантиметров снега. Вместе с осадками в город пришла оттепель. Поэтому специалисты начали работу по освобождению от снега и льда люков и патрубков канализации. В понедельник на дорогах работают 808 единиц техники и 946 дворников.

- Одновременно с этим продолжается интенсивная расчистка проезжей части и тротуаров от снежной «каши» и распределение противогололедных материалов, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Самая сложная обстановка из-за скользких дорог наблюдалась в Петербурге в пятницу. В целом, за прошлую неделю на ликвидацию гололеда было израсходовано на 1800 тонн пескосоляной смеси больше, чем за предыдущую неделю.

Во вторник снова ожидается похолодание, поэтому работа по борьбе с гололедом продолжится. В приоритете дорожных служб – безопасность пешеходов и автомобилистов.