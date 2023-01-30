13-комнатная квартира загорелась на улице Льва Толстого в Петербурге

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальная квартира загорелась в Петроградском районе Северной столицы. Пожар начался в одной из 13 комнат. Об этом вечером в понедельник, 30 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Льва Толстого поступило около семи часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что пламя охватило участок площадью четыре квадратных метра. Специалисты около получаса боролись с огнем. Ликвидировать возгорание удалось в 19:29.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.