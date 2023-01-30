Спасатели тушили пожар в Александринском театре в Петербурге

Пожар случился в здании Александринского театра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Помещение в Александринском театре загорелось вечером 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в здании театра на площади Островского поступило около шести часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что в техническом помещении вспыхнуло оборудование. Пламя охватило участок площадью два квадратных метра. Специалисты боролись с огнем около 40 минут. В 18:44 возгорание было ликвидировано.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжала одна пожарная машина. Огонь тушили пять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.