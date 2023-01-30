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НовостиПроисшествия30 января 2023 17:56

Полицейские Петербурга задержали угонщика каршеринга с фейковым аккаунтом

По версии следствия, мужчина сел в открытый автомобиль
Анастасия НУРАДИЛОВА
Угонщика задержали полицейские

Угонщика задержали полицейские

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали водителя каршеринга в Московском районе Петербурга 29 января. По версии правоохранителей, безработный мужчина угнал машину и пользовался фейковым аккаунтом.

- Водителя на «Солярисе» остановили на Ленинском проспекте, чтобы проверить у него документы. Как оказалось, 31-летний мужчина управлял иномаркой по подложному аккаунту. Профиль принадлежал уроженцу Узбекистана, - пишет «Мойка 78».

Полицейские считают, что нарушитель сел в автомобиль, который предыдущий арендатор оставил открытым. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.