Полицейские Петербурга задержали угонщика каршеринга с фейковым аккаунтом

Угонщика задержали полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции задержали водителя каршеринга в Московском районе Петербурга 29 января. По версии правоохранителей, безработный мужчина угнал машину и пользовался фейковым аккаунтом.

- Водителя на «Солярисе» остановили на Ленинском проспекте, чтобы проверить у него документы. Как оказалось, 31-летний мужчина управлял иномаркой по подложному аккаунту. Профиль принадлежал уроженцу Узбекистана, - пишет «Мойка 78».

Полицейские считают, что нарушитель сел в автомобиль, который предыдущий арендатор оставил открытым. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.