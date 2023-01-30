Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца февраля

Компания ищет возможности для запуска производства Фото: Олег ЗОЛОТО

Режим простоя на заводе Hyundai в Петербурге продлен до конца февраля. Работников предприятия проинформировали, что 20 и 21 февраля еще будут рабочими днями для всех в коллективе.

- Сокращения на заводе продолжаются. Но компания ищет возможности, чтобы все-таки запустить производство, - пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников предприятия.

Руководство автомобильного завода отказалось от комментариев. Напомним, Hyundai перестал выпускать машины в марте прошлого года. На предприятии возникли трудности с поставками комплектующих. После прекращения работы завода в простое находились 2206 работников.

С 2010 года завод выпускал более 200 тысяч автомобилей каждый год. Компания поставляла модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.