СК Новгородской области проверит информацию о проживании детей в разрушенном доме Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Новгородской области проводят доследственную проверку после сообщения в СМИ. Известно, что жительница Окуловского района обратилась в отделение Общероссийского Народного фронта.

- Она рассказала что живет в непригодном доме в поселке Топорок. Вместе с ней живут маленькие дети. Находиться в здании опасно, потому что там постепенно разрушается фасад, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Новгородской области.

Региональным ведомством организована проверка. В рамках нее будут проверены сведения о проживании детей в непригодных условиях. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

Напомним, в Старой Руссе на девочку обрушился навесной потолок. Инцидент случился в школьной раздевалке. По предварительной информации, сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.