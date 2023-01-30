550 камер отслеживают перемещение автомобилей в Ленобласти

Всего к региональной системе подключено порядка 2658 камер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти 550 камер отслеживают перемещение автомобилей. Накануне в региональную систему видеоаналитики подключили 290 дополнительных устройств. С помощью них можно не только отследить нарушения правил дорожного движения, но и увеличить количество раскрытых дел, связанных с угоном транспортных средств.

- Всего к региональной системе подключено порядка 2658 камер, - рассказали в пресс-службе Комитета цифрового развития Ленинградской области.

Но только в некоторых устройствах есть функция распознавания регистрационных знаков. Реализацией проекта «Безопасный город» занимается ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр». Комитет цифрового развития курирует проект.