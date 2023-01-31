Мокрый снег и сильный ветер обещают в Ленобласти 31 января

Скорость ветра в Ленобласти достигнет 15 метров в секунду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 31 января. В регионе пройдет умеренный мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Юго-западный и западный ветер подует со скоростью от 8 до 15 метров в секунду. В течение суток температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. На дорогах будет скользко. Ожидается повышение атмосферного давления, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такие же погодные условия синоптики прогнозируют в Петербурге. Ночью пройдет мокрый снег. Скорость ветра достигнет 13 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градусов. На дорогах ожидается гололедица, сообщает региональное МЧС.