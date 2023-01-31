Мокрый снег, гололед и около ноля градусов обещают в Петербурге на вторник, 31 января

Мокрый снег и слякоть - прогноз на 31 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Январь в Петербурге закончится без морозов, нулевой температурой. После вчерашней оттепели в городе чуть похолодает, но термометры покажут от -1 до +1. На улицах все та же слякоть. А осадки – все тот же мокрый снег.

- Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать североатлантический циклон. Ожидается облачность, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. На дорогах и тротуарах гололедица, – сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Давление пойдет вверх, но составит лишь 743 мм ртутного столба, что все еще заметно ниже нормы.

В среду, 1 февраля, характер петербургской погоды сильно не изменится.