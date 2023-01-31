Суд конфисковал автомобиль у жителя Петербурга за неоднократное пьянство за рулем

Суд изъял машину у любителя пьяной езды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд Петербурга конфисковал автомобиль у водителя, которого несколько раз ловли пьяным за рулем. Мужчину не останавливали крупные штрафы и длительное лишение прав. Поэтому, очередной пьяный заезд закончился уголовным делом. Уже вторым.

- Суд установил, что 3 сентября 2022 года подсудимый, будучи в нетрезвом виде, сел за руль автомобиля «Форд Фокус». Кроме того, в декабре 2021 года водитель уже был привлечен к уголовной ответственности за нетрезвую езду, - сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

С учетом позиции прокуратуры и обвинения, суд отправил любителя пьяной езды в колонию на шесть месяцев. А также запретил садиться за руль еще пять лет. Для убедительности наказания, у рецидивиста решили изъять и само транспортное средство.

- Автомобиль конфискован в доход государства, - отмечают в прокуратуре.