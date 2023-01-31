Новые автоматы по продаже и пополнению проездных билетов появятся в метро Петербурга

На станциях метро появятся 67 новых автоматов по продаже и пополнению проездных билетов / Фото: Комитет по транспорту

В метрополитене Санкт-Петербурга появятся новые автоматы по продаже и пополнению проездных билетов. С их помощью можно будет не только проверить и пополнить ресурс, как это доступно сейчас, но и активировать баланс и начать сразу же им пользоваться. Об этом 31 января 2023 года рассказали в комитете по транспорту города.

- При этом пополнить баланс в аппарате можно с помощью банковских карт, что удобно для пассажиров, учитывая продолжающийся рост популярности безналичной оплаты. В отличии от техники старой модели это более компактные, надежные и экономичные автоматы, - рассказали в комитете.

Всего на станциях разместят 67 таких автоматов. Первые 17 установят этой весной на станциях в Центральном, Невском, Адмиралтейском и Калининском районах. Также такие аппараты уже доступны на 14 станциях метрополитена: "Автово", "Политехническая", "Московские ворота", "Технологический институт", "Пионерская", "Проспект Просвещения", "Приморская", "Гостиный двор", "Беговая", "Улица Дыбенко", "Обводный канал", "Садовая", "Чкаловская", "Старая деревня".