Продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли в Петербурге на 15%

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи премиальных автомобилей с пробегом выросли на 15% в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувший 2022 год выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом. Машины возрастом до трех лет стали покупать на 15 процентов чаще, чем это было годом ранее. Причем, самыми востребованными оказались модели Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии и BMW X5. Об этом 31 января 2023 года сообщает сервис "Авито".

- Модели премиум-брендов продолжают пользоваться популярностью у россиян несмотря на высокую стоимость относительно массового сегмента автомобилей с пробегом. Авто с пробегом в возрасте до 3-х лет многие рассматривают как прямую альтернативу новой машине из салона. Их средняя цена ниже, чем у новых автомобилей данного сегмента, при этом они отличаются современной комплектацией, хорошим состоянием и относительно небольшим пробегом, - отмечают эксперты.

Средняя стоимость такого автомобиля в Петербурге и по области составила в прошлом году 4,7 миллиона рублей. Самым дорогим автомобилем стал BMW X5 средняя стоимость которого на рынке авто с пробегом составила почти 7 миллионов рублей. Следом за ним Mercedes-Benz E-класса по цене в 4,1 миллиона и тройку завершает BMW 5 за 3,97 миллиона рублей.