Зарплата ювелиров выросла на 15% в Петербурге за год

В Санкт-Петербурге зарплата в ювелирной сфере за год выросла на 15% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 января отмечается День ювелира. Эта профессия всегда была востребованная, так как ювелиры создают кольца, серьги, колье, кулоны, которые становятся дорогими подарками, признаниями в любви, комплиментами, памятными презентами и просто элементами украшения. И в последний год востребованность профессии лишь растет - за год соискательская деятельность отрасли по стране увеличилась на 11 процентов. А в Санкт-Петербурге зарплата профессионалов своего дела выросла на 15 процентов. Об это рассказали в сервисе "Авито Работа".

- Ювелирным производствам требуются разные мастера: монтировщики, восковщики, закрепщики, полировщики, моделлеры. Желающие строить карьеру в ювелирной сфере и трудоустроиться в стабильное место могут найти множество вариантов на онлайн-платформах. При этом одинаково высоко востребована как кропотливая работа по созданию или ремонту украшений, так и более творческие задачи для дизайнеров и 3D-моделлеров, - рассказали эксперты.

Так, медийная зарплата по стране в ювелирной отрасли выросла на 18 процентов за последний год и составила 50 тысяч рублей. В Петербурге уровень зарплат увеличился на 15 процентов до среднего в 57,5 тысяч рублей. При этом уровень дохода ювелиров напрямую зависит от их опыта и квалификации.