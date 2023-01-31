Масса мусора на переработку увеличилась в Петербурге на 50% / Фото: Александр Бельский

В Санкт-Петербурге на 50 процентов увеличилась масса отходов, которые отправляются на обработку и переработку. Как следствие, количество мусора, который отправляется на полигоны, уменьшилось. Об этом 31 января 2023 года рассказал глаза Законодательного собрания города Александр Бельский. Он отметил, что депутаты оценили ход мусорной реформы.

- Накануне на территории комплекса по переработке отходов «Волхонка» состоялось выездное заседание нашей профильной комиссии. Парламентарии осмотрели завод и оборудование. Ежегодно тут планируют сортировать 200 тысяч тонн мусора, и это только первая очередь, - рассказал парламентарий.

В ближайшее время на заводе должны был запущены еще один цех сортировки и цех компостирования. А всего в Северной столице и пригородах появятся пять мусороперерабатывающих предприятий.