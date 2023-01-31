Педофил шантажировал 11-летнюю девочку из Ленобласти интимными фотографиями

Полиция разыскивает педофила за шантаж 11-летней девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 11-летняя девочка стала жертвой педофила-шантажиста. Неизвестный мужчина сначала втерся в доверие к ребенку, вынудил ее прислать ему снимки интимного характера, после чего стал пугать и шантажировать. Об этом 31 января 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 30 января в полицию города Всеволожск обратилась 42-летняя жительница райцентра, индивидуальный предприниматель. Бизнесвумен рассказала, что 26 января неизвестный путем шантажа требовал у ее 11-летней дочери присылать в мессенджере фото и видео интимного характера, - рассказал источник.

Женщина потребовала найти педофила и наказать его по всей строгости закона. На данный момент материалы переданы в следственный комитет. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.