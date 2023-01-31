Билайн улучшил покрытие 4G на Западном скоростном диаметре Фото: Александр ГЛУЗ

Мобильный оператор сообщил о завершении работ по покрытию Западного скоростного диаметра. Доступ в интернет от билайна был улучшен по всей трассе – от посёлка Белоостров на севере до Предпортовой улицы на юге.

В 2022 году оператор построил рядом с автомагистралью новые базовые станции, которые помогли расширить географию покрытия и ёмкость сети. К настоящему моменту все работы по строительству и вводу в эксплуатацию завершены.

Средняя скорость интернет-доступа на северном участке ЗСД, где в конце прошлого года появилась новая инфраструктура оператора, составляет около 30 Мбит/сек при скачивании данных.

Нужно также отметить, что в минувшем году билайн провёл масштабный рефарминг – расширил пропускную способность на всей своей сети 4G в Петербурге. По собственным оценкам оператора, это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета билайн в городе на 30%.

- За последнее время мы провели большую работу по улучшению качества связи на важных объектах транспортной инфраструктуры. Помимо сплошного покрытия Западного скоростного диаметра, мы улучшили связь в аэропорту Пулково. А ещё раньше – запустили сеть 4G в тоннелях петербургского метрополитена. Скоростной интернет и голосовая связь доступны клиентам билайн на всем пути следования по красной, синей, оранжевой линиям метро, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» и до «Приморской», - отметил Евгений Брянцев, директор билайн в Петербурге и Ленобласти.

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