Мужчина угнал машину и вылетел на ней в кювет в Ленобласти

Полицейские в Тосненском районе задержали автоугонщика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области неудачливый угонщик украл машину, но сразу же попал на ней в ДТП. 29 января 2023 года в полицию Тосненского района обратился 34-летний мужчина, генеральный директор одной фирмы и заявил, что у него угнали машину. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина сообщил, что кто-то угнал его автомобиль "Шкода" от дома 22 по улице Железнодорожная поселка Радофинниково. Ущерб составил 3 миллиона рублей, - рассказали в полиции.

Вскоре заявитель сам нашел свой автомобиль в садоводстве "Аврора" массива Радофинниково. Машина была в кювете. После осмотра машина передана под сохранную расписку собственнику.

Вечером того же для сотрудники полиции все в том же поселке у дома 32 по Железнодорожной улице задержали безработного 23-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело.