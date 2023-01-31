Пенсионер из Купчино почти месяц жил в квартире рядом с трупом жены

Два трупа нашли в квартире в Купчино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жуткую картину обнаружили в доме на улице Димитрова местные жители. Они вскрыли дверь квартиры, из которой шел неприятный запах. Внутри вошедшие увидели два трупа. Один из которых уже заметно разложился. На место была вызвана полиция.

- В квартире жила семейная пара. Ключи от дома соседям оставил сын пенсионеров, которые вели асоциальный образ жизни, - пишет АН «Оперативное прикрытие»

Тело женщины лежало на диване, а рядом на полу – труп мужчины. По оценкам экспертов, первой умерла именно женщина, причем произошло это еще в декабре. А спустя три-четыре недели скончался и ее супруг. Причем, судя по найденным в квартире четырем десяткам бутылок из-под водки, все это время он сильно пил.

Сейчас тела направлены в морг на судмедэкспертизу, по факту произошедшего начата проверка.