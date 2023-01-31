Слабый мороз и снег придут в Петербург с 1 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пороге последний зимний месяц. Начало его ожидается очень благоприятным. По прогнозу главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, с 1 февраля 2023 года в городе будет тихо, немного снежно и слабый морозец. Такая погода простоит до выходных.

- Уже с завтрашнего дня, 1 февраля, в Санкт-Петербурге устанавливается очень хорошая погода, тихо, снежок и слабый морозец от нуля до плюс 4 градусов. Температура будет немного выше нормы температуры для этого времени, - рассказал Колесов.

Ближе к выходным осадков станет меньше, но похолодает. Температура воздуха опустится до минус 4-9 градусов. Фон температуры даже немного понизится относительно нормы.

А начиная с 7 февраля норма температуры воздуха в Санкт-Петербурге начнет постепенно повышаться. Но какая горожан ждет погода, прогнозировать пока рано.