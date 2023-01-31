Больше 2 килограммов конопли нашла полиция в квартире у жителя Фрунзенского района Петербурга

Сотрудники полиции Фрунзенского района изъяли у наркосбытчика свыше 2 килограмм конопли / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция наведалась в квартиру одного из наркосбытчиков. Обыск прошел в расследования уголовного дела. В результате в квартире дома во Фрунзенском районе было обнаружено более 2 килограммов конопли. Об этом 31 января 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Обыски в квартире дома 68 по Фарфоровскому посту прошли 30 января. Жилье принадлежит 37-летнему безработному мужчине, - рассказали в полиции.

В одной из комнат полицейские нашли горшки с наркотическими растениями. Также в помещении хранились уже срезанные и высушенные растения, готовые к употреблению.

В этой же квартире находился приятель хозяина, 35-летний мужчина. Его тоже задержали. Обоих мужчин доставили в полицию и составили административный протокол о потреблении наркотических средств.