Осужденный за взятки депутат петербургского ЗакСа Коваль попросился на СВО

Экс-депутат Коваль попросился в зону СВО. Фото: Заксобрание СПб.

Экс-депутат петербургского Заксобрания Роман Коваль пожаловался, что попросил отправить его в зону проведения СВО, но его «не берут». Такое заявление бывший парламентарий сделал во время заседания суда, где рассматривается апелляция на приговор.

- Пишу заявление на СВО, а меня не берут. Говорят, что надо еще поработать, приводит слова Ковала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что летом 2022 года Роман Коваль был признан виновным в получении взяток на 16 миллионов рублей, в том числе дорогой кроссовер «Ауди». По версии следствия, депутат вносил поправки в проект городского закона «О бюджете Петербурга», чем способствовал заключению госконтрактов на поставку медоборудования в больницы и поликлиники. Выделенные субсидии шли нужным фирмам.

Сам Коваль вину сначала отрицал, признавал, потом снова отрицал. И заявлял, что никак не влиял на распределение средств. И никто не видел, как он получал деньги. Но суд признал Коваля виновным, приговорил к девяти годам колонии и штрафу в 35 миллионов рублей.

Теперь адвокаты экс-депутата пытаются отменить приговор.