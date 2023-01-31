1,3 млн кубов снега приняли «снежные» пункты Петербурга с начала зимы

В зимнем сезоне 2022-2023 «снежные» пункты Петербурга приняли 1,3 млн кубометров снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Текущая зима 2022/2023 года в Санкт-Петербурге оказалась практически бесснежная, если сравнивать с предыдущим годом. С начала сезона "снежные" пункты города приняли 1,3 миллион кубометров снега. Это на 57 процентов меньше, чем за такой же период прошлой зимы. Об этом рассказали в "Водоканале".

- Снегоплавильные пункты приняли 864 тысяч кубов снега, снегоприемные - 442 тысячи. Самыми востребованными пунктами стали пункт на Мебельной и Взлетной улицах, - рассказали на предприятии.

Сезон начался еще 16 ноября. Тогда на пункты привезли первые грузовики со снегом. Но планку в 1 миллион кубов снежных масс город достиг лишь к 7 января.

Напомним, что рекорд по снежности остается пока за зимой 2021/2022 годов, когда пункты приняли почти 4,4 миллиона кубометров снега.